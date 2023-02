Tatiana Okupnik pokazała dzieci w nowym teledysku! Do tej pory sumiennie strzegła ich prywatności

Tatiana Okupnik znana jest publiczności głównie dzięki zespołowi Blue Café , z którym związana była przez sześć lat. To właśnie ona śpiewała hity, które we wczesnych latach dwutysięcznych zasilały ścieżki kultowych polskich filmów romantycznych. Przez lata uznawana była też za jedną z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych artystek w kraju.

Tatiana Okupnik wraca do muzyki! W nowym klipie pokazała swoje dzieci

"Puzzle" to kolejny po "Mama idzie w długą " utwór, jakim Okupnik zapowiedziała swój powrót na salony.

"Puzzle" powstały mniej więcej dwa lata temu. Pisząc je, myślałam i czułam, że powoli części mojej układanki zaczynają znajdować swoje miejsce. Chyba nawet przebiegła mi przez głowę myśl, że niedługo wszystko ułożę… Minęło trochę czasu i czytam ten tekst inaczej. Te puzzle układają się cały czas. Dochodzą nowe fragmenty, a niektóre odchodzą. Cała układanka ciągle się zmienia. Są dni, kiedy wszystkie części pasują do siebie jak ulał i takie, kiedy nie mogę znaleźć brakujących elementów. I to jest Ok - mówiła o piosence.