Tatiana Okupnik reaguje na śmierć ciężarnej Doroty i dzieli się własną historią o straconej ciąży: "Ja miałam szczęście. Mogłam wrócić do moich dzieci"

sylwia 5 min. temu

Też nie każde poronienie, które trwa dłużej jest groźne i nie warto zawsze panikować i lecieć na czyszczenie. Dla własnego dobra nie bądźmy mądrzejsze od lekarza i nie wymuszajmy na nich. Nie pasuje Ci jakiś, to poszukaj innego. W większych miastach jest wybór. Wiele poradni. Na początku ciąży można się rozejrzeć lub nawet przed. Prawo może i ogranicza pewną swobodę wyboru terapii, ale lekarze NIGDY nie czyhają na zgon pacjentki. To wykształceni ludzie, którzy radzą sobie w tej sytuacji prawnej dla dobra kobiety. Jest trudniej, ale to prawo trzeba w końcu zmienić. Nie dajcie sobie głupot wmawiać, bo ostatnio to już do absurdu doporowadziły niektóre aktywistki temat. Nawet temu gburowatemu lekarzowi zależy, abyście wyzdrowiały. Zresztą może i charakter ma trudny, ale to problem jego żony, a Was ma skutecznie leczyć. To, że się doktory boją jest ludzkie, bo mają czego: izba lekarska, prokurator, dyrektor szpitala. Jednak podejmują trudne decyzję, a mogliby to rzucić w ch.olerę i zostać ortopedą gwiazd.