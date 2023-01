Tatjana Patitz nie żyje. Miała 56 lat. Cindy Crawford i Anna Wintour żegnają supermodelkę

ctr 15 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Niestety bycie modelką to nie jest łatwy kawałek chleba. Mizoginia, przemoc i molestowanie. Prawda o kulisach pokazów Victoria's Secret.Nie milkną echa skandalu wokół Victoria's Secret i dyrektora L Brands, Eda Razeka - były szef marki podał się do dymisji w sierpniu ubiegłego roku. Wcześniej ponad 100 modelek wystosowało pismo, w którym oskarżyły go o molestowanie seksualne i niewłaściwe zachowanie. List podpisały m.in. Gemma Ward, Doutzen Kroes, Iskra Lawrence i Milla Jovovich. Nie zapobiegło to jednak problemom firmy, które zaczęły się coraz bardziej pogłębiać. Parę miesięcy później odwołano coroczny pokaz Victoria's Secret, a w ciągu całego 2019 roku zamknięto ponad 50 sklepów marki. "The New York Times" opublikował raport, który jest efektem wielomiesięcznego dziennikarskiego śledztwa. Dziennikarze rozmawiali z pracownikami firmy, modelkami i osobami na kierowniczych stanowiskach. Ich relacje dały wgląd do świata, w którym rządziła mizoginia, zastraszanie i szykanowanie.