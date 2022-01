56-letnia supermodelka ujawnia prawdę o dojrzewaniu kobiet: "Chcę pokazać, jak wygląda kobieta w moim wieku, która NIE MAJSTROWAŁA PRZY TWARZY"

1234 23 min. temu zgłoś do moderacji 18 1 Odpowiedz

Ona jest przecudowna. Imponuje mi co robi. Tak samo jak Judie Dench, Hellen Mirren, Anette Bennig, Andie McDowell z niefarbowaniem siwych wlosow. To taka naga prawda, nagi czlowiek,prawdziwy czlowiek. Uwazam ze my jako luzkosc jeszcze nie doroslismy do tego by czuc, rozumiec, akceptowac i zachwycac sie pieknem. Patrzeylam sie na moja babcie, patrze sie na moja mame- wygladaja bosko teraz jak i zza mlodu. Podjelam decyzje ze nigdy w zyciu nie mam zamiaru sie pimpowac i jestem przeciwniczka medycyny partaczowej. Chce sie zestarzec naturalnie i z godnoscia. Tak samo nie mam zamiaru farbowac wlosow gdy pojawi sie pierwszy siwy wlos. Farby jak i farbowanie obrzydzaja mnie. Zblizam sie do 30stki i szczerze mowiac mam na to wywalone. Na farbowanie jak i starzenie. Nie korca mnie fryzurowe zmiany wlosow. Kocham swoje brazowo kasztanowe wlosy. Zmarszczki i swiwizna to nie nasz wrog, to nasza przyszlosc. Nie tylko faceci wygladaja dobrze i uroczo w byciu szpakowatym i w zmarszczkach. My kobiety tez. Tez jestesmy piekne w kazdym calu i w kazdym wieku, piekne, kazda z nas piekna na kazdy sposob. Tez starzejemy sie niczym wino. Zmarszczki dodaja nam jakiegos uroku. To linie naszego zycia, naszego czasu tutaj. Niczym skaly wydrazone, wyrzezbione przez wiatr. Piekne!