Justyna Gradek broni korzystania z medycyny estetycznej: "Wygląd nie oznacza, że KTOŚ SIĘ PUSZCZA czy jest GŁUPI"

Ja nigdzie nie twierdzę, nie piszę, nie mówię, że jestem naturalna. Wręcz przeciwnie . Ja nawet polecam kliniki, gdzie robiłam jakiekolwiek zabiegi. Tylko dlatego, że jestem miła i pełno dziewczyn mnie o to pyta. Wcale tego nie muszę robić, bo za to płacę. Tylko czemu później wykorzystujecie to i zostawiacie mi pełno takich komentarzy. Mnie nie obchodzi, co wy myślicie. Jeśli kochacie naturalność, k*rwa, zablokujcie mój profil i nie wchodźcie na niego . Nie wiem, jaki macie problem, że oglądacie ten profil i was tak to razi.

Nie jestem z tych osób, które zazdroszczą innym. Ja kocham piękne kobiety i ja zawsze uwielbiałam pięknie zrobione kobiety. Może bardziej zadbane po prostu. Robienie zabiegów to nie bycie sztucznym, to jest oznaka tego, że kobieta dba o siebie i lubi dbać o siebie. Dlaczego ciągle w tej Polsce jest taka nagonka na osoby, które chcą sobie robić zabiegi? Każdy ma prawo robić ze swoim ciałem, co chce. Ja też mam to prawo i mogę robić ze swoim ciałem, co tylko mi się podoba. Nikt z was nie powinien nikomu mówić, co kto ma robić. Czy wam ktoś mówi, co wy macie robić? Dlaczego my wszyscy mamy was słuchać i robić to, co każecie. Dajcie ludziom żyć. Jesteśmy w wolnym kraju.