Taylor Hawkins z Foo Fighters nie żyje. Przed śmiercią zażył KOKTAJL NARKOTYKÓW

Napisze to jakkolwiek to zabrzmi,że karma itp,ale jak ja bym chciała,żeby mój ex w końcu wziął za dużo.Moje problemy by się skończyły.To chory człowiek uprzykrza mi życie,nawet krzywdząc nasze dziecko.Dzisiaj to już przeszedł samego siebie.Powiedział,że nie pojedzie jutro podpisać zrzeczenia się spadku w imieniu dziecko,bo ja mam spłacać ten dług 🤦Już celowo nie płaci rat za auto,żeby bank wziął odemnie.Nie wie,że to dziecko będzie miało dług jak osiągnie pełnoletność.I kopie mnie i dziecko,nie daje spokojnie żyć 😢