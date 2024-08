Taylor Swift przerwała milczenie w sprawie ODWOŁANYCH koncertów w Wiedniu!

20 sierpnia Taylor Swift zakończyła europejską część trasy " The Eras Tour" . Ostatnie koncerty odbyły się w Londynie. Wcześniej Amerykanka miała wystąpić w Wiedniu, jednak trzy show w stolicy Austrii zostały odwołane z powodu ujawnienia planów zamachów terrorystycznych.

Taylor Swift kończy "The Eras Tour" w Europie

Taylor długo nie komentowała decyzji o odwołaniu austriackich koncertów. Na zabranie głosu zdecydowała się prawie 2 tygodnie później. Już po tym, jak wróciła do Ameryki. Długi wpis zaczęła właśnie od podsumowania ostatnich trzech miesięcy, które spędziła w Europie.

Tempo było bardziej gorączkowe niż kiedykolwiek wcześniej i jestem bardzo dumna z mojej ekipy/kolegów wykonawców, że byli w stanie fizycznie wykonywać to show i zbudować ogromną scenę, rozebrać ją i stworzyć magię z tak małą liczbą dni na regenerację i podróż. To najbardziej imponujące osoby, jakie znam i mam wielkie szczęście, że poświęcili "The Eras Tour" swój czas, energię i wiedzę specjalistyczną - napisała.