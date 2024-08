ODMIENIONA Sharon Osbourne szaleje na koncercie Taylor Swift w Londynie

Celebrytka przeszła ogromną metamorfozę. Znacząco schudła, co, jak się później okazało, było m.in. efektem stosowania popularnego leku na cukrzycę. Sama Sharon po czasie stwierdziła natomiast, że "wygląda za chudo". Mówiła też, że ma problem z tym, aby ponownie przybrać na wadze oraz ostrzegła innych, którzy chcieliby również sięgnąć po Ozempic tylko po to, żeby zrzucić parę kilogramów:

Ostrzegam, aby nie sprzedawać go nastolatkom. To po prostu zbyt łatwe. (...) Można schudnąć bardzo dużo i szybko się od niego uzależnić, co jest bardzo niebezpieczne. Nie mogłam przestać się odchudzać i zrzuciłam ponad 19 kilogramów. Teraz nie mogę sobie już pozwolić na to, aby chudnąć dalej – mówiła.