Sharon Osbourne twierdzi, że przez operacje wyglądała jak "p***olony cyklop". Tak zmieniała się jej twarz (ZDJĘCIA)

Sharon Osbourne to niekwestionowana legenda amerykańskiej telewizji, która ma na koncie udział w niezliczonej ilości programów. Niestety jakiś czas temu 70-latka wpakowała się w niemałe kłopoty, przez co zwolniono ją z formatu "The Talk". Wszystko przez zadeklarowanie wsparcie dla swego przyjaciela z czasów amerykańskiego "Mam Talent", Piersa Morgana, w jego batalii przeciwko Meghan Markle. W efekcie słynąca z niewyparzonego języka gwiazda sama spotkała się z oskarżeniami o rasizm, a internauci nie pozostawili na niej suchej nitki.