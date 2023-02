70-letnia Sharon Osbourne oddaje się shoppingowi w butiku Balenciagi. Widać, że przystopowała z ingerowaniem w urodę? (ZDJĘCIA)

Odkąd Sharon Osbourne została wyrzucona z programu "The Talk" za wspieranie Piersa Morgana w jego batalii przeciwko Meghan Markle, 70-latka odłożyła pracę na dalszy plan i postanowiła "zainwestować" w siebie. Nadmiar wolego czasu Brytyjka spożytkowała na serię dość inwazyjnych operacji plastycznych, która w teorii miała odjąć jej lat, a w praktyce upodobniła ją do - jak to sama określiła - "pie*dolonego cyklopa".