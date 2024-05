Zendaya bryluje na MET Gali w DWÓCH zmyślnych kreacjach. Ikona? (ZDJĘCIA)

To już nie pierwsza MET Gala w karierze rozchwytywanej aktorki. Zendaya miała jednak 4-letnią przerwę w spacerowaniu po schodach Metropolitan Museum of Art i wygląda na to, że w tym roku postanowiła nadrobić zaległości z nawiązką. Brylowała bowiem przed fotografami nie w jednej, a w dwóch kreacjach. Obie ściśle nawiązywały do tegorocznej tematyki imprezy, czyli "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion".