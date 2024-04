Wychudzona Sharon Osbourne delektuje się lodem u boku wnuczki. Po leku na cukrzycę NIE MOŻE przybrać na wadze (ZDJĘCIA)

Ivy 37 min. temu zgłoś do moderacji 19 6 Odpowiedz

Tylko że ozempic tak akurat nie działa, nie ma takich skutków ubocznych. Do tego nie wolno tych leków przepisywać osobom poniżej 18 roku życia. Może Sharon ulotki nie przeczytała? W przypadku celebrytów takich jak Sharon - ona ma po prostu od lat zaburzenia odżywiania. Cholera wie co brała na odchudzanie wcześniej (są bataliony lewych nielegalnych leków), organizm zapewne załatwiła sobie też cudownymi dietami. No wiek też robi swoje, po 70-tce i tak się traci na masie mięśniowej i tkance tłuszczowej. Tak moje drogie wyglądają wieloletnie problemy psychiczne, które zamiast leczyć to się no... bierze kolejny cudowny lek. Cała ta rodzina tak niestety ma, no Ozzy rozwalił sobie organizm narkotykami i alkoholem, dzieciaki mają problemy psychiczne przez to że dorastali de facto w rodzinie patologicznej. To że mieli kupę hajsu i wielki dom nie zmienia faktu że to jest rodzina patologiczna. Ozempic - czy też raczej Wegovy, bo to się przepisuje na odchudzanie, to dla niektórych osób może być jedyna szansa by w końcu schudnąć. To się przepisuje osobom które są już naprawdę bardzo otyłe; żaden normalny lekarz nie przepisze tego komuś kto nawet nie ma lekkiej nadwagi... ale lekarze celebrytów to co innego, pewnie też w USA mają jakiś rynek lewego obrotu...