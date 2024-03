ODMIENIONY Scott Disick baluje ze znajomymi w LA. Schudł, bo też zażywał LEK na cukrzycę. "To zaszło za daleko" (ZDJĘCIA)

Bardzo przybrał na wadze i nie mógł znieść oglądania siebie na materiałach wideo z ostatnich kilku miesięcy. Dokładał wszelkich starań, aby to zatuszować - twierdzi źródło DailyMail. Scott chciał w łatwy sposób pozbyć się "ciała tatuśka". Teraz najwyraźniej zaszło to za daleko i oczywiście rodzina się o niego martwi. Prawdopodobnie wykorzystają ten wątek do podniesienia oglądalności w "The Kardashians". Scott jest silny i poradzi sobie z tym.