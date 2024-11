Taylor Swift jest obecnie jedną z najpopularniejszych piosenkarek na świecie. Nic więc dziwnego, że gdy tylko się gdziekolwiek pojawia, to zawsze wywołuje ogromne emocje. Zaledwie kilka miesięcy temu mogli przekonać się o tym Polacy, bowiem gwiazda aż przez trzy dni występowała na warszawskim PGE Narodowym . Koncerty, które odbyły się w ramach europejskiej część trasy "The Eras Tour", nie przeszły bez echa.

W piątek ogłoszono nominacje do nagród Grammy. Wśród wyróżnionych znalazły się m.in. Beyoncé, Charli XCX i wspomniana Taylor Swift . Tego samego dnia piosenkarka została wypatrzona przez paparazzi w trakcie wieczornego wyjście z przyjaciółmi: Zoë Kravitz i Jerrodem Carmichaelem. Gdy zdjęcia gwiazdy obiegły sieć, internauci szybko zwrócili uwagę na jej stylizację.

Internauci miażdżą stylówkę Taylor Swift

Piosenkarka pojawiła się na nowojorskiej dzielnicy Meatpacking District w pasiastej sukience od Vivienne Westwood . Swój "look" uzupełniła czarną torebką od tej samej projektantki, aksamitnymi sandałkami na obcasie w kolorze bordowym, a także złotą biżuterią. Okazuje się, że stylizacja nie wszystkim fanom przypadła do gustu. W sieci zaroiło się od niepochlebnych komentarzy.

Kocham cię, Taylor, ale po prostu nie wyglądasz najlepiej; To jest straszne; Nie podoba mi się ten wygląd; Zwykle nie komentuję mody, bo nie jestem ekspertem, ale ta sukienka jest okropna. Nie sądzę, żeby wyglądała dobrze na kimkolwiek; Nie wygląda to dobrze; To jest straszne; Gdzie jest modowa policja? - można przeczytać pod zdjęciami wokalistki, które pojawiły się w mediach społecznościowych.