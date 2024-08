Tak wyglądała ESKORTA Taylor Swift w Warszawie. Nie wszystkim spodobało się, że gwiazda jechała NA SYGNALE: "Przesada" (WIDEO)

Ewa 13 min. temu zgłoś do moderacji 15 0 Odpowiedz

Rozumiem wynajęcie prywatnej firmy do ochrony, konwojowania, bo ktoś ma takie życzenie i za to zapłaci. Ale jak jej (osobie nie pełniącej żadnej funkcji publicznej) przyznano konwój policyjny? To ja też mogę sobie zadzwonić na 112 i powiedzieć, że mi się śpieszy i chcę szybko przejechać przez miasto?