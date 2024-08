Fani Taylor Swift DRWIĄ z Julii Wieniawy. "Mówiła, że nie zna ŻADNEJ PIOSENKI, a teraz idzie na jej koncert". Już się tłumaczy

Fani Taylor Swift drwią z Julii Wieniawy. Poszło o stary wywiad wokalistki

Najlepszy był jej wywiad, w którym mówiła że nie zna żadnej jej piosenki, a teraz jedzie na jej koncert; To było tak wiadome, że to się tak skończy; No nie wiem, niech se idzie, ale ja jak mówię, że coś nie jest moja bajka, to nie chodzę na takie wydarzenia; Trzeba było być, bo wszyscy są, to musiała być. I co, nauczyła się już piosenek?; Wszyscy wiedzieli, że tak to się skończy, pewnie dostała bilet w ramach współpracy; Wiedziałam, że tak będzie XD Typowa Julka - pisali użytkownicy platformy X.