Celebryci bawią się na drugim koncercie Taylor Swift w Polsce: Julia Wieniawa, Agata i Piotr Rubikowie... (ZDJĘCIA)

iXi 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Taylor Chyba dali za mało tych kryształków Menago Nie dlaczego dobrze jest Taylor Gdzie my właściwie jesteśmy? Menago w Warszawie w Polsce Taylor To nie w Moskwie...? Tu jest podobny budynek jak na zdjęciu z Moskwy Menago Nie to nie Moskwa Taylor A nie ma tu wojny? Menago Nie to w kraju obok Taylor To dobrze bo już się przestraszyłam Muszę wybrać któryś lakier do paznokci przecież nie mogę występować w kółko z jednym kolorem Ten pasuje mi do koloru oczu ten na dobry humor ten na zły a ten czerwony pasuje mi do koloru zasłon w sypialni Jezu jakie ja mam ciężkie życie tyle wyborów ludzie to nawet nie wiedzą To zdołuje cię jeszcze bardziej tu masz na kartce polskie słowa Wiesz tak żeby im było miło Taylor MILO WASSS POZNAC CZESC Co to za język?! Oni serio tak szeleszczą nie mogą mówić jak normalni ludzie Menago Niestety Taylor Ja jednak uważam że dali za mało tych kryształków w pokoju Menago Dobra szykuj się maluj paznokcie i jedziemy