Taylor Swift coraz lepiej radzi sobie z językiem polskim. Oto jak PRZYWITAŁA SIĘ na drugim koncercie w Warszawie (WIDEO)

Quentin Gianz 1 godz. temu

Ale nudne życie muszą mieć psychofani gwiazd. Ja rozumiem lubić piosenki; sama lubię parę jej piosenek jak Dont blame me czy wildest dreams ale obsesja na punkcie co zjadła gdzie się wysrała co kupiła...nie