Taylor Swift przemówiła PO POLSKU do swoich fanów. Po tych słowach PGE Narodowy OSZALAŁ (WIDEO)

Taylor Swift przemówiła po polsku

Taylor Swift powiedziała do fanów: "Miło was poznać", a także "Cześć". To jeszcze nie wszystko, bo fani zostali również oficjalnie powitani na trasie koncertowej piosenkarki słowami: "Witajcie na The Eras Tour". Oczywiście wywołało to ogromne emocje wsród wszystkich zgromadzonych na koncercie.