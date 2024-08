Godzina "W" na PGE Narodowym. Wzruszające, jak fani Taylor Swift zareagowali na wyjące syreny (WIDEO)

adiks 7 min. temu zgłoś do moderacji 9 6 Odpowiedz

1 sierpnia Powstańcy warszawscy ginęli za Polskę, a młodzież z Jagodna i Wilanowa będzie tańczyć na ich grobach w rytm tęczowej "gwiazdy" Taylor Swift. Urządzanie koncertu 1 sierpnia to celowe działanie ratusza mające z premedytacją uderzyć w patriotyczne obchody okrągłej rocznicy PW. Co na to fanka Trzskowskiego, KODu i Strajku Kobiet dzielna łączniczka Wanda Traczyk-Stawska? Podobno Trzaskowski zabiegał o przyjazd Taylor Swift bez względu na koszt. Warunek - koniecznie ten dzień i jak najbardziej tęczowy strój. Dodatkowo premia za wulgarne okrzyki ze sceny o katolickich śmieciach. Trzaskowski wyjął swojego asa z rękawa i po koncercie na ulice Warszawy wyśle wesołe Międzynarodowe Tęczowe Legiony do spacyfikowania zacofanych smutnych obchodów rocznicowych nieudanego powstania. Zobaczymy tylko czy koncertowych gości z Niemiec napuszczą na marsz rocznicowy powstania i czy oni zrobią porządek jak w 1944?