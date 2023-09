Tede zadrwił z Weroniki Rosati, nawiązując do związku z aktorką: "Byłem z nią TYLKO MIESIĄC". Wojewódzki wspomniał również o wieku...

Gość 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak to jest, że dajemy facetom przyzwolenie na obrażanie swoich byłych kobiet??? Chamskie zachowania stają się normą. Co z tego, że najmłodszy, co z tego, że tylko miesiąc, co z tego, że jeden z wielu??? To samo przecież odnosi się do niego a nikt mu tego publicznie nie wyrzuca. Mamy podwójne standardy dla kobiet i mężczyzn. Im wolno wszystko, kobieta powinna być dziewicą do porodu a najlepiej, że by to było niepokalane poczęcie.