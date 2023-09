Weronika Rosati odpowiada na odpowiedź Piotra Adamczyka: "Wyrządził mi KRZYWDĘ! Nie wykazał empatii"

Tomasz 8 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Nie przepadam za Adamczykiem bo aktor z niego marny. Ale Wielka Pani Międzynarodowa Najlepsza Aktorka Na Świecie to chodząca porażka. Co znajdzie faceta to wpadka i pranie brudów. Co do rehabilitacji to przypomnę że dr Śmigielski, notabene też przez nią ochlapany błotem w mediach, jest współwłaścicielem najlepszej w Polsce kliniki rehabilitacyjnej. I na 100000% miała dostęp do super pomocy medycznej. Ale tak jak była Kazia Marcinkiewicza wszystko co się w życiu nie udaje zwala na faceta i każe płacić. I zrobiły sobie z tego sposób na życie i zarabianie bo z pracy jakoś utrzymać się trudno. A w wielu Żabkach jest ogłoszenie o poszukiwaniu do pracy.