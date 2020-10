Tekashi 6ix9ine trafił do szpitala w wyniku przedawkowania TABLETEK NA ODCHUDZANIE!

Tekashi 6ix9ine to bez wątpienia jeden z najbardziej kontrowersyjnych amerykańskich raperów. W ostatnim czasie o 24-latku najczęściej pisano w kontekście jego problemów z prawem. Dopuszczał się on m.in. handlu heroiną i wymuszeń, współpracował też z gangiem. Za swoje wybryki Tekashi miał trafić do więzienia na 47 lat - o taki wyrok wnosiła prokuratura. Ostatecznie zdesperowany raper po 13 miesiącach odsiadki postanowił "wsypać" kolegów z gangu i tym samym skrócić wyrok do 2 lat.