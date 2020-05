Zazdrosny Tekashi 6ix9ine OSKARŻA Arianę Grande! Twierdzi, że kupiła sobie pierwsze miejsce na liście Billboardu

Gosc 34 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Może nie kupili bezpośrednio singli, ale wydawali co chwila, a to podpisane płyty, a to koszulki itd w ten sposób zwiększyli sprzedaż, bo fanki kupowały. Tak samo justin zrobił ze swoją płytą. Co chwila coś wydawał lub jakieś dodatki do płyty wydawał i tak sprzedaż rosła bo insczej byłyby flop