Telekamery 2021. Mikołaj Roznerski WYZNAJE MIŁOŚĆ Adrianie Kalskiej, odbierając statuetkę!

Za nami doroczna gala Telekamery Tele Tygodnia. Choć ze względu na pandemię koronawirusa przedsięwzięcie z pewnością nie było łatwym do przeprowadzenia, ostatecznie udało się, a statuetki trafiły do nowych właścicieli.

Oprócz Małgorzaty Sochy , Cleo , Macieja Stuhra czy Przemka Kossakowskiego z nagrodą do domu wrócił także Mikołaj Roznerski. Znany głównie z występów w M jak miłość i ról w polskich komediach romantycznych aktor otrzymał nagrodę specjalną, czyli Złotą Telekamerę.

Nieco obszerniej odniósł się do odebranej w środę statuetki za pośrednictwem instagramowego profilu.

Drodzy, to ja, Rozner. Chciałbym podziękować tutaj, gdy emocje już lekko opadły, chociaż wciąż są ogromne, bo jak widzieliście, dziś na scenie zeżarło mnie. Pierwszy raz w życiu mnie tak zeżarło, że nie mogłem wydusić przez chwile słowa - nawiązuje do wystąpienia pod zdjęciami, do których dumnie pozuje ze statuetką.