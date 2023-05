Telekamery 2023. Wojciech Bojanowski wygłosił chwytającą za serce przemowę: "Myślę o tym chłopcu, który na mnie czekał"

Wojciech Bojanowski laureatem Telekamery. Ze sceny padły wzruszające słowa

Po zwycięstwie we wspomnianej kategorii, w której Wojciech Bojanowski zdobył aż 24 procent głosów, dziennikarz wygłosił ze sceny chwytające za serce przemówienie. Choć nie ukrywa, że relacjonowanie wojny to wyjątkowo trudne zadanie, to wierzy w to, że warto.

To jest piękny i wyjątkowy zawód. To jest taki zawód, który trudno jest wykonywać, ale serce mi podpowiada, że trzeba o tym mówić. Trzeba o tych rzeczach opowiadać. W Ukrainie zginęło ponad 40 dziennikarzy, którzy też wierzyli w to, że warto mówić to, co tam się dzieje - podkreślił.