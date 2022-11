Wojciech Bojanowski mówi o STRACIE dziecka i ujawnia traumatyczną rozmowę z zakładem pogrzebowym: "Wyślą przesyłką kurierską ciało dziecka..."

Bojanowskiemu po wielu perturbacjach w końcu udało się wrócić do Polski. Teraz opowiedział, przez co muszą przejść kobiety, które straciły swoje dziecko. Wyjawił, jak wygląda pobyt takiej kobiety w szpitalu, nie pomijając wstrząsających szczegółów.

Masz urodzić dziecko i zostajesz z tym zupełnie sama, dostajesz tabletkę na wywołanie porodu i masz sama sobie z tym poradzić, gdzieś, nie wiem, w kiblu, urodzić to dziecko i włożyć do plastikowego pojemnika jak na zupkę chińską i oddać do badania. Nie ma przy tym lekarza, pielęgniarki, nikogo. To nie jest do końca taki stan rzeczy, którego moglibyśmy oczekiwać od polskiej służby zdrowia w XXI wieku - żalił się w rozmowie z Martyną.