Ten występ był początkiem kariery Sylwii Grzeszczak. Jako 16-latka poszła do "Idola". Tak zareagowali jurorzy (WIDEO)

Sylwia Grzeszczak wystąpiła w "Idolu". Miała wtedy zaledwie 16 lat

Trzeba przyznać, że przed laty "Idol" wykazywał się sporą skutecznością w łowieniu aspirujących talentów. Dzięki formatowi udało się zaistnieć w show biznesie takim postaciom jak Monika Brodka, Krzysztof Zalewski czy właśnie Sylwia Grzeszczak, choć ta ostatnia nie dotarła w programie zbyt daleko. Jurorów próbowała przekonać swoją wersją kultowego hitu Whitney Houston "I Will Always Love You".