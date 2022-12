Teresa Lipowska krytykuje wigilię u syna: "Wszyscy zapominają, po co tam przyszli"

Estelle 10 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

Lepiej nie zapraszac obcych i sie pozniej nie denerwowac przez takiego starego trutnia. Spedzili by Swieta ze wlasnym gronie, ugotowali co chcieli, obdarowali sie tym co chcieli, i kazdy by byl zadowolony. To nie, zaprosili obcego, i teraz o sobie czytac musza w brukowcu, ze jedzenie nie takie bylo, ze prezenty nie takie. Czworo wnukow teraz to oni sa najwazniejsi a nie fanaberie starej nieproszonej tesciowej. Tylko synowa niepotrzebnie pieniadze wydala na porcje jedzenia i prezent dla Lipowskiej. Inny skromny emeryt by sie ucieszyl inpodziekowal, a ta narzeka.