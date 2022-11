"The Crown" jednak pokazał "TAMPONGATE" z udziałem księcia Karola i Camilli! "Gdybym tylko mógł zamieszkać w TWOICH SPODNIACH..."

Rozi 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ostatnio czytałam książkę o rodzinie królewskiej i było napisane, że Diana po rozwodzie sama stwierdziła, że widzi prawdziwą miłość między Karolem i Kamilą i że to nie był byle romansik, tylko prawdziwe uczucie. A co do ślubu, to fakt mogła nie przyjmować zaręczyn. W książce była też informacja, że Diana miała wątpliwości, co do ślubu i wiecie kto ją zmusił do ślubu? Nie Karol. Nie królowa. Jej własna rodzina. Tak. Powiedzieli jej, że ma się nie wygłupiać, bo już wszystko opłacone i ma pomyśleć o tych wszystkich ludziach, którzy przyjadą ją zobaczyć i o hotelarzach, restauratorach i sprzedawcach pamiątek, bo jak ona teraz się rozmyśli to ci wszyscy biedni ludzie przez nią zbankrutują i czy chce mieć ich na sumieniu. Zwykły szantaż słabej emocjonalnie młodej dziewczyny.