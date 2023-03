"The Crown": nakręcono już sceny z wypadkiem Diany. Rodzina szofera oskarża serwis o ŻEROWANIE NA TRAGEDII

gość 13 min. temu zgłoś do moderacji 5 5 Odpowiedz

Nawet jeżeli Henri nie spowodował wypadku (możliwe), to bycie pod alkoholem prowadząc nie jest jakieś szczytne. Łagodnie mówiąc. Rozumiem, że dla nich to ciężkie, ale fakty są takie, że tam był, był pod wpływem, brał udział w śmierci medialnej osoby, sam zginął. Nie można oczekiwać, że, za przeproszeniem, świat się zamknie na ten temat. Poza tym to zawsze świt paparuchów oskarżał, a nie kierowcę. O tym alkoholu we krwi kierowcy to mało się mówiło wtedy i teraz.