"The Voice of Poland": znamy WSZYSTKICH JURORÓW nowej edycji! TVP postarała się o powrót gwiazdy sprzed lat

Program "The Voice of Poland" od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Telewizja Polska produkuje nawet jego spinoffy: "The Voice Senior" i "The Voice Kids" . Na przestrzeni lat skład jurorski wszystkich edycji zmieniał się kilkukrotnie. Ostatnio z programu zrezygnowali chociażby Edyta Górniak , Urszula Dudziak i Michał Szpak . Pojawiły się nawet zakulisowe informacje, że tego ostatniego może zastąpić najważniejsza gwiazda TVP, Rafał "The Ride" Brzozowski .

Uspokajamy: Rafał zostaje w "Jakiej to melodii", bo TVP postanowiła odkurzyć dla "Voice'a" gwiazdę sprzed lat. Szczegóły podano w piątkowym wydaniu "Pytania na Śniadanie". W 12. edycji "The Voice of Poland" jurorować będą: Baron i Tomson, Justyna Steczkowska (za swoją nemezis, Edytę Górniak), Sylwia Grzeszczak (za Michała Szpaka) i... Marek Piekarczyk. Muzyk odszedł z programu po piątej edycji. Wygląda więc na to, że to on zastąpił Urszulę Dudziak.