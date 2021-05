Urszula Dudziak ZNIKA z "The Voice of Poland"! Nie zgadniecie, kto może ją zastąpić...

Bea 11 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Hahaha, choć to wcale nie jest do śmiechu, że w PiSowskiej wersji Polski wszystko zastępują słabsze wersje. To co dobre zastępowane jest przez beznadziejne. Gdzie Brzozowskiemu do Dudziak?!