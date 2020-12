Urszula Dudziak zdjęła błyskawicę z powodu CENZURY w "The Voice of Poland"?

W sobotę wieczorem telewizyjna Dwójka wyemitowała finałowy odcinek 11. edycji The Voice of Poland, w jury którego od jesieni zasiada Urszula Dudziak. Artystka wcześniej była związana z The Voice Senior, ale po tym, co zaszło na antenie TVP, być może już w ogóle nie pojawi się w publicznych mediach.

Urszula Dudziak wystąpiła w The Voice ubrana w biały kombinezon, który ozdobiła złotą biżuterią. W talii, do szerokiego pasa, przyczepiła sobie złotą błyskawicę, kojarzącą się ostatnio jednoznacznie - ze Strajkiem Kobiet.

Co ciekawe, Urszula Dudziak miała błyskawicę podczas występu na żywo ze swoim podopiecznym, Jędrzejem Skibą. Gdy pozowała do oficjalnych zdjęć promocyjnych, złotej błyskawicy już nie było... Portal Plotek.pl twierdzi, że była to celowa zmiana, która nastąpiła po naciskach odpowiednich osób z produkcji.

Błyskawica - symbol Strajku Kobiet - w stylizacji Urszuli Dudziak nie znalazła się przypadkowo. To był celowy zabieg i manifest poglądów, zaplanowany od początku do końca. To jednak nie spodobało się władzom stacji. Chwilę po występie została zawołana przez osobę z produkcji i poproszona o usunięcie "ozdoby" z paska – mówi Plotkowi osoba z produkcji programu.

Udało nam się połączyć z Urszulą Dudziak, jednak nie skomentowała tej sytuacji.

Myślicie, że Jacek Kurski jakoś to skomentuje? Przypomnijmy, że podczas finału The Voice był bardzo wylewny...