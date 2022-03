Thomas Markle pomstuje na Meghan Markle i "jej rudego męża": "Chcę ich zobaczyć na SALI SĄDOWEJ"

DOROTA 14 min. temu zgłoś do moderacji 11 3 Odpowiedz

TO ,ŻE MEGAN JEST NAJMĄDRZEJSZA Z CAŁEJ TZW RODZINY KRÓLEWSKIEJ TO POPROSTU WIDAĆ .ALE ,ŻE OJCIEC Z TAKA NIENAWIŚCIĄ WYPOWIADASIĘ W MEDIACH TO NAWET MEGAN MUSI BYĆ ZDZIWIONA .CIĘŻKO SIĘ ŻYJE JAK WSZYSCY IM ZAZDROSZCZĄ MIŁOŚCI I SZCZĘŚCIA .MUSICIE PRZEZ TO PRZEJŚĆ .W RODZINIE HAREGO JEST SAMA PATOLOGIA WIĘC TAM HARY SIE NIE WYBIERAJ ,ONI CIĘ ZNISZCZĄ JAK DIANĘ.