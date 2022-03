Siostra Meghan Markle POZYWA JĄ za "fałszywą narrację" w wywiadzie u Oprah Winfrey! Domaga się 75 TYSIĘCY DOLARÓW

Myślcie ludzi... 17 min. temu zgłoś do moderacji 21 5 Odpowiedz

Ja kompletnie nie rozumiem nagonki na rodzine Markle. Wystarczy prześledzić losy Meghan żeby wiedzieć, ze to rasowa kłamczucha. Jej blog twig to była kopalnia wiedzy. Kiedy obracała się w towarzystwie soho to była bogata, jadała w najlepszych knajpach, miała prywatne szkoly itp. Chciała udowodnić, ze należy do „high class society”. Teraz sobie wymyśliła historie od zera do bohatera wiec żyła w biedzie No i mamuśka z ciemnym kolorem skory tez dobrze działa.szkoda tylko, ze całe życie ojciec o nią dbał kiedy matka odsiadywała wyroki. Szkoda my samanthy. Silna z niej kobieta i bardzo inteligenta - wystarczy posłuchać z nią wywiadów