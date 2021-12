Ojciec Meghan Markle OSKARŻA córkę o kolejne kłamstwa. "Nigdy nie musieliśmy oszczędzać"

Nawet po tym, jak Harry i Meghan zrezygnowali ze swoich funkcji i przenieśli się do słonecznej Kalifornii, brytyjskie media nie dawały jej spokoju. Publicznie zwracał się do córki także jej ojciec. Markle była wściekła na ojca i napisała do niego list, w którym prosiła go, żeby dał jej spokój. Magazyn "The Mail On Sunday" opublikował go, a żona Harry'ego pozwała redakcję.