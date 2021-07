Thomas Markle wygraża Meghan i Harry'emu w telewizji: "POZWĘ ICH, ŻEBY ZOBACZYĆ WNUKI"

Prawda 21 min. temu zgłoś do moderacji 14 3 Odpowiedz

Ojciec Megan nie mial jej gdzies, to byla coreczka tatusia, po studiach tez, on ja wkrecil do tv, on zlatwial jej publicity kiedy udzielala sie w szkole,i w roznych kolkach, on zalatwial specjalne oswietlenie na jej szkolne wystepy, on oplacil studia. Byl z nia w stalym kontakcie, na kazdym jej przedstawieniu, i byl na jej pierwszym slubie. Teraz gwiezdzie nie pasuje do dekoracji.