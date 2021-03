Przyrodnia siostra Meghan Markle o jej małżeństwie z Harrym: "To się skończy ROZWODEM"

Teresa 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

W minimalnym nawet stopniu nie jest mi szkoda monarchii brytyjskiej za to piekło, które urządzała podbitym narodom. Uwaga całego świata skupiona jest na żonie Harry'ego. Mnie się jednak wydaje, że Harry nigdy im nie wybaczył tego, co zrobili z jego matką i myślę, że wszystko to czego jesteśmy świadkami, to jest personalna zemsta Harry'ego na tych ludziach. Wystarczy poczytać trochę książek historycznych....np o Habsburgach...jak bardzo dysfunkcyjne bywają takie rodziny. Nigdy się nie dowiemy jak tam jest naprawdę. Mam nadzieję, że będą razem i Harry będzie miał ciepłą, kochającą rodzinę, jakiej wcześniej nigdy nie miał.