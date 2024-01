Tiktoker modowy ocenił styl Jarosława Kaczyńskiego. Nie jest dobrze: "Zaniedbane buty BUDZĄ DRESZCZE" (WIDEO)

Pola 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Jarosław Kaczyński przez niektórych uznawany jest za złodzieja. Otrzymuje za to nawet groźby pozbawienia życia i więzienia. Po tym właśnie jak wygląda widać jaki jest. Poza bratanicą nie ma rodziny. Więc pytam dla kogo kradnie???!!! Jest wielkim politykiem i ci co teraz rządzą nie dorastają mu do pięt. TR-95 "Człowiek, który chce rządzić krajem nie może być fleją" - wolisz, żeby był kłamczuchem nr 1 w Polsce. Jeszcze zatęsknicie za JK. Ludzie -przestańcie zajmować się życiem innych ludzi, a zajmijcie się własnym