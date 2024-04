Tiktoker modowy ocenił styl Rafała Trzaskowskiego. Ma pewne zastrzeżenia: "Obuwie nijak NIE PASUJE do koszuli" (WIDEO)

Modowy tiktoker ocenił styl Rafała Trzaskowskiego. Nie wszystko mu się podobało

Krawaty nie zawsze zachwycają, natomiast zazwyczaj prezentują się bardzo dobrze. Prezydent stawia na klasykę, najczęściej w formie granatowych garniturów. Bardzo dobrze prezentuje się w odcieniach różu oraz we wspomnianym granacie. Na pewno popracowałbym nad zmianą zegarka, który byłby bardziej dopasowany do eleganckiego stylu oraz obuwiem, które nijak nie pasuje do koszuli - zaznaczył.