Tiktokerka ANALIZUJE wywiad Roberta Lewandowskiego po hiszpańsku i wytyka mu BŁĘDY (WIDEO)

Jak wiadomo, powodem przeprowadzki do słonecznej Hiszpanii był transfer Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony. Chociaż zdawać by się mogło, że małżonkowie już dobrze zaaklimatyzowali się w nowym miejscu, a hiszpański klimat zdecydowanie im służy, to w ostatnim czasie Lewandowski jest często krytykowany za swoje występy w barwach "Dumy Katalonii". Życie na świeczniku, niestety, wiąże się z ciągłą oceną. Czasem nie dotyczy ona tylko gry piłkarza, a języka, którym posługuje się podczas publicznych wystąpień.