Anna Lewandowska już poczuła DUCHA ŚWIĄT i udekorowała na Boże Narodzenie swój hiszpański dom! Zaszalała? (ZDJĘCIA)

Szoka słów 6 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Pudel sprzedałeś się kasujesz komentarze które prawdę? Że można boki zrywać z komentarzy pozytywnych pod postem z tańcem że sobie sama chełbi? Toż to z jej anteno albo kupione aż się rzuca jak się to czyta przecież to nieprawda . Jaki angielski taki taniec no nie przejdzie ?