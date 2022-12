Anna Lewandowska chwali się choinką w warszawskim apartamencie (FOTO)

Bajan 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Ochhh, pochwalę się! Asystentka choinkę mi ozdobiła, poprawię kokardkę powiem, że to ja! Ojjj jest lepiej, ja to jednak mam rękę... wezmę kubeczek, powiem, że organiczną kawę, z bio upraw z Tahiti piję z rana i... zachwycam się choinką. Taaak, tak. Uwierzą, bo muszą! A potem zrobię trening, zadzwonię na Skypie do niani, powiem jak ma mi dzieci wychowywać. Pójde do spa w Hiltonie, zamówię masażystę. Każe asystence chodzić za mną z zakupami i telefonem w ręce, żeby ludzie widzieli jaka jestem zajęta. Powiem, że byyyyznesy odwiedziałam. A co! A potem wrzucę zdjęcie z szatni, żeby wiedzieli, że trening zrobiłam. Achhh i wiem co, na koniec powiem asystence, żeby mi kołpaki i kierownicę udekorowała na świeta. Podrzuciła więcej prezentów pod choinkę i weszła na pudla pisać pozytywne komentarze całą noc 💚 kocham moje insta życie 😉