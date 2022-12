Anna Lewandowska już zadbała o świąteczny klimat w HISZPAŃSKIEJ WILLI i pochwaliła się udekorowaną choinką. Światowo? (FOTO)

Alka 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ja tez wstawiłam zdjęcie choinki, jak co roku. Czy to lans? Czy to coś złego? Czy ładna? Kwestia gustu. Korzystam z botoksu. Czy to powód do pisania o mnie ze się lansuje? Nie. Dlaczego Polacy są tak krytyczni i wredni? Coś mi się podoba to daje komplement , coś mi się nie podoba, milczę i nie komentuje. Chcielibyście aby to o Was ktoś mówił/pisał tak przykre słowa? Albo o Waszych dzieciach , rodzinie? Mnie nawet jak ciśnie się na język coś nie przyjemnego o kimś to myśle sobie ,,kurczę ja bym nie chciała aby ktoś w moją stronę tak mówił to i ja zatrzymam dla siebie to co nie miłe dla innych.