Tiktokerka chciała USUNĄĆ wypełniacze z ust. Nie wszystko poszło po jej myśli... "Siedzę w masce, bo mi WSTYD" (WIDEO)

Niki Avraam-Clarke, 23-letnia tiktokerka z Wielkiej Brytanii, została zmuszona do powrotu do naturalnego wyglądu. Internetowa celebrytka udokumentowała swoją drogę przez zabieg usunięcia wypełniaczy z ust, który dał dość niecodzienne efekty... "To jest to, czego nikt nie pokazuje" - mówiła.