Tiktokerka cierpi na rzadką chorobę. Ma monstrualny biust, który NIE PRZESTAJE rosnąć!

Dzięki swej ogromnej popularności TikTok stanowi potężną platformę do szerzenia informacji. W zalewie teorii spiskowych o show biznesie, dziwacznych choreografii czy trików makijażowych na platformie nie brakuje także treści promujących samoakceptację i ciałopozytywność.

Australijska tiktokerka cierpi na rzadką przypadłość

Gigantomastia , nazywana również makromastią, to rzadkie schorzenie polegające na nadmiernym przeroście tkanki gruczołów piersiowych. Nadmierny przerost piersi stanowi duże obciążenie fizyczne, które na dłuższą metę jest trudne do zniesienia . Rosnąca waga piersi może powodować silne dolegliwości bólowe pleców, a w szczególności w odcinku szyjnym i piersiowym, które są tak nadmiernie obciążane.

W ciągu ostatniego roku piersi 27-latki zwiększyły się aż czterokrotnie . Za pośrednictwem Tiktoka Australijka dzieli się z użytkowniczkami platformy bolączkami życia z takim obciążeniem. Zamiast żalić się na swój los Pamelia woli zwiększać świadomość internautów na temat swojej dolegliwości, do której podchodzi z wyjątkowym dystansem. Gwiazda TikTika planuje operację zmniejszenia piersi, choć dobrze wie, że mogą one urosnąć po raz drugi. Obecnie ma rozmiar miseczki J, a biust nie przestaje rosnąć. Kobieta zwleka jednak z pójściem pod nóż, gdyż pragnie zostać mamą i chirurg polecił jej, aby zabieg wykonała dopiero po ciąży.

Nawet nie mogę normalnie klaskać, bo piersi mi w tym przeszkadzają. To denerwujące. Ciągle stoją mi na drodze do wykonywania normalnych ludzkich czynności - wyjawiła.

Koszmar Australijki

Na jednym z tiktokowych nagrań Pamelia wymieniła, z czym na co dzień musi się mierzyć. Oprócz problemów z kręgosłupem 27-latka ma ogromne problemy z dobraniem sobie odpowiedniej garderoby. Ogromny balast utrudnia jej schylanie się, wyzwaniem jest też zawiązanie butów. Uprawianie sportu Australijka musiała sobie zupełnie odpuścić. Co gorsza, wiele osób, które nie zapoznało się z historią Pamelii, wyśmiewa ją w sieci, twierdząc, że na własne życzenie powiększyła sobie operacyjnie biust do tak ekstremalnych rozmiarów.