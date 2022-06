TikTokerka Kinia Wiczyńska szczerze o walce z depresją: "Mocno mnie ROZŁOŻYŁO"

Sisi 44 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Wiecie, przez rok myślałam o tym jaki sposób wybrać by przestać żyć. Nie chciałam tego ale to było bardzo, bardzo silne. To były natręctw z którymi prowadziłam sobie tylko dzięki leki, rodzinie, mężowi. Walczyłam dla nich że wszystkich sił. Walczyłam by nie odejść. Wiem, że to wróci bo zawsze wraca. Staram się przygotować, nie być bezbronne ale nie wiem czy to możliwe. Jeśli czujecie się teraz źle i to czytacie, WALCZCIE!