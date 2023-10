TikTokerka pokazała, jak zmienia się po nałożeniu makijażu. Wygląda jak zupełnie INNA osoba (WIDEO)

Makijaż swego czasu stał się sztuką, a różne związane z mediami społecznościowymi osoby chętnie dzielą się tutorialami, jak wykonać makijaż do szkoły czy na wesele. Z czasem zaczęły się pojawiać nawet charakteryzacje na Halloween i cosplay'e, w ramach których ludzie przebierają się i upodobniają do postaci m.in. z anime. Jednak coraz większą popularnością cieszą się porównania metamorfoz dziewczyn przed i po wykonaniu makijażu.

Makijaż całkowicie odmienił Tiktokerkę

Pod koniec filmiku widzimy dziewczynę w wieczorowym wydaniu, jakby była gotowa na wyjście na imprezę. Ma wyprostowane włosy, tasiemkę na szyi oraz srebrne kolczyki kółka w uszach. Ale to, co zwraca uwagę, to pełny makijaż. Tiktokerka postawiła na mocny makijaż w stylu "smokey eye" z wyciągniętą czarną kreską na górnej powiece i podkreśloną czarną kredką dolną linią wodną oka. Dla lepszego efektu kociego spojrzenia - dokleiła też sztuczne rzęsy na górną linię rzęs. Na powieki nałożyła cień w neutralnym kolorze beżu, a kąciki oka delikatnie rozświetliła. Cały makijaż dopełniła jasnobrązowa pomadka.