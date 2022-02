Tiktokerka pokazała SZOKUJĄCE CENY w zakopiańskiej restauracji. Internauci: "DROŻEJ NIŻ W NORWEGII"

Papryczka🌶 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

W jeleniej górze woda skoczyła o 1000% tak TYSIĄC dla firm. Do tego prąd i gaz o 200% i też muszę mieć takie ceny, bo na tych mediach opiera się gastronomia. Do tego drogie paliwo, to nie mogę mieć cen sprzed 4 lat. No sorry ale rządzącym podziękujcie. Zresztą niedługo my mali przedsiębiorcy padniemy, wszystko przejmą korporacje których wlascicielami są żonki i dzieci pisowców i wtedy dopiero będziecie zadowoleni 😆